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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقليد علامة تجارية ولحوم خارج السلخانة وخامات مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بأجا

حملة تموينية بأجا
حملة تموينية بأجا

شنت مديرية التموين بالدقهلية بقياده السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية حملة على الأسواق للتأكد من مدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين وكذا حماية الملكية الفكرية من تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور وضبط المخالفين.

وتشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم واحمد مجدى المفتشان بالمديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مصنع أشرطة نسيجيه بناحية مركز أجا وذلك لتقليدة علامة تجارية وممارسة نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على عدد ٢٥ كرتونة من شريط الاستيك الخام زنة الكرتونة ٢٥كجم بإجمالي وزن ٦٢٥ كجم صناعة صيني،،
عدد ٣٠ كرتونه منتج نهائي من شريط الاستيك لماركة مشهورة زنة الكرتونة ٢٥ كجم بإجمالي وزن ٧٥٠ كجم.

كما تم ضبط عدد ٢٠ بكرة خيط صناعة صيني زنة البكرة ١٧كجم بإجمالي وزن ٣٤٠ كجم . اجمالي المضبوطات ١٧١٥ كجم،،لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها و تم تحرير عدد ٢ محضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ١٥٥ كجم لحوم .

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع حلوى وذلك لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة سمسم زنة الشيكارة ٦٥ كجم بإجمالي وزن ٣٢٥٠ كجم وعدد ٥٠ شيكارة سوداني مفروك زنة الشيكارة ٢٥كجم بإجمالي ١٢٥٠ كجم .

كما تم ضبط عدد ٣٠ جركن زيت زنة الجركن ٢٠ كجم بإجمالي وزن ٥٠٠ كجم،،لحين صدور قرار النيابة العامة.

حماية المستهلك يده البك التعاون مصنع وزارة التموين ترخيص المدير الكرتون صدر جهاز حماية المستهلك مدير حملة تموينية وعد النيابة العامة المخ مارس قرار الفكر السلخانة المستهلك بالمديرية عبدالوهاب مسجلة حماية الملكية الفكرية

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