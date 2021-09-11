بإطلالة مثيرة.. الراقصة لورديانا تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.



وتألقت لورديانا في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية توب حمالات مكشوف البطن باللون الاحمر وبنطال فصفاض باللون الاسود، نال اعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية ،وضعت لورديانا ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وبدت بتسريحة شعر بسيطة أنيقة.



وعلقت لورديانا قائلة "شروق الساحل ☀️ 🌊 نهاية الأسبوع الماضي من العمل في الساحل شكرا لك على هذا الموسم الرائع ونراكم العام القادم ♥ ️"



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.



ولفتت الراقصة لورديانا إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".