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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس اثنين يحملان جنسية عربية وصيدلي لإتجارهم في المواد المخدرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس إثنين من العناصر إجرامية "يحملان جنسية إحدى الدول العربية، وصيدلي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وخاصةً عقار "الإيفيدرين" والذى يستخدم فى صناعة مخدر الآيس (الشابو).

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط (إثنين من العناصر إجرامية "يحملان جنسية إحدى الدول العربية") فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وخاصةً عقار "الإيفيدرين" والذى يستخدم فى صناعة مخدر الآيس (الشابو).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وبحوزتهما (9700 أمبول لعقار "إيفيدرين" والذى يستخدم فى تصنيع مخدر الآيس "الشابو" - مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة – محلية" – 4 هواتف محمولة)

وبتطوير مناقشتهما أمكن تحديد مصدر تحصلهما على تلك المواد وتبين أنه صيدلى (مدير صيدلية كائنة بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية – مقيم بدائة قسم شرطة أول أكتوبر).

بإستهداف المذكور بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن الخاص بالصيدلية المشار إليها ، وبحوزته (10آلاف أمبول لعقار "إيفيدرين" – عدد من الأقراص المخدرة– مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تصنيعها.

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