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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 كلمات.. تعرف على مميزات الأبراج

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

يتميز كل برج بعدة صفات نرصد أبرزها..

الحمل.. دوغرى وشجاع ونشيط

الثور.. هادى وماهر ومرهق.

الجوزاء.. ذكى و مربك ومربح

السرطان..عاطفى ومحب ومتسامح

الأسد..  عاطفى ومحب وملتزم

العذراء..عملى ومثالى ومنطوى

الميزان.. انسانى ومختلف ولطيف

العقرب.. جذاب ودمه خفيف وموثوق به

القوس..لطيف ومتحمس ومتقلب

الجدى.. ذكى ومتسامح وناضج

الدلو..انعزالى وذكى وغريب الأطوار

الحوت.. حليم وحالم ودقيق الملاحظة

 

فى ٣ كلمات تعرف على مميزات الأبراج الأبراج برج

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