شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
أنهار وأودية.. سيول وأمطار سانت كاترين تصنع شلالات وبحيرات بجنوب سيناء

ايمن محمد

تعرضت مدينة سانت كاترين من والوديان التابعة لها لأمطار وسيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي وتحولت وديان سانت كاترين لما يشبه الأنهار و الاودية بل شكلت الأمطار والسيول شلالات مياه منحدرة من قمم الجبال و تصب في البحيرات والسدود.

فرحة عارمة عمت ربوع سانت كاترين والوديان التابعة لها بتلك الأمطار والسيول. 

وقال الشيخ محمد صباح من أبناء سانت كاترين انها أمطار وسيول كلها خير لكل سكان سانت كاترين فهي تروي المزارع والأعشاب و تملأ الخزان الجوفي.

تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لأمطار خفيفة علي منطقة حي الزيتون ومشروع مرحبا التجلي الاعظم بسانت كاترين وصفوها سكان سانت كاترين.

وقد رصدت كاميرا موقع " صدى البلد"  الإخباري الأمطار الخفيفة التي سقطت علي قمم جبال سانت كاترين وبعض أحياء مدينة سانت كاترين.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الأمطار خفيفة علي بعض مناطق سانت كاترين وخاصة حي الزيتونة وبعض مناطق وسط المدينة مشيرا الي انها أمطار خير صيفية يستفيد منها الخزان الجوفي ومزارع مدينة سانت كاترين. 

 وكانت أشارت  خرائط الطقس اليوم الصادرة من هيئة الارصاد المصرية إلى توقع  سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول علي مدينة سانت كاترين وقامت بتجهيز المعدات الثقيلة. 

من جانبه اكد المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن منطقة الفرنجة شهدت تجمعات من المياه التي تساقطت من قمم الجبال  وكونت سيل خفيف، وصارت مياهه في مجراها الطبيعي، لم يسفر عن أي تلفيات مادية.

وأوضح مدير عام إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن الأمطار التي تساقطت على مدينة سانت كاترين اليوم لم تستمر أكثر من ثلث ساعة، وأسفرت عن تساقط المياه بقوة من أعلى قمم الجبال لتتجمع بمنطقة الفرنجة وتكون سيل خفيف .

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة، لمعاينة موقع السيل، وحصر كميات المياه التي سيجري تخزينها داخل البحيرات الصناعية، لاستفادة المواطنين منها في أغراض الزراعة.

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تساقط أمطار متوسطة، على عدة مناطق بها وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة، بعد أن أسفرت الأمطار عن تجمعات مائية كبيرة على قمم ، وتساقطت على هيئة شلالات من المياه، لترسم لوحة فنية طبيعية خلابة.

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

