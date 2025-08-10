أنهار وأودية.. سيول وأمطار سانت كاترين تصنع شلالات وبحيرات بجنوب سيناء

تعرضت مدينة سانت كاترين من والوديان التابعة لها لأمطار وسيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي وتحولت وديان سانت كاترين لما يشبه الأنهار و الاودية بل شكلت الأمطار والسيول شلالات مياه منحدرة من قمم الجبال و تصب في البحيرات والسدود.

فرحة عارمة عمت ربوع سانت كاترين والوديان التابعة لها بتلك الأمطار والسيول.

وقال الشيخ محمد صباح من أبناء سانت كاترين انها أمطار وسيول كلها خير لكل سكان سانت كاترين فهي تروي المزارع والأعشاب و تملأ الخزان الجوفي.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الأمطار خفيفة علي بعض مناطق سانت كاترين وخاصة حي الزيتونة وبعض مناطق وسط المدينة مشيرا الي انها أمطار خير صيفية يستفيد منها الخزان الجوفي ومزارع مدينة سانت كاترين.

وكانت أشارت خرائط الطقس اليوم الصادرة من هيئة الارصاد المصرية إلى توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول علي مدينة سانت كاترين وقامت بتجهيز المعدات الثقيلة.

من جانبه اكد المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن منطقة الفرنجة شهدت تجمعات من المياه التي تساقطت من قمم الجبال وكونت سيل خفيف، وصارت مياهه في مجراها الطبيعي، لم يسفر عن أي تلفيات مادية.

وأوضح مدير عام إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن الأمطار التي تساقطت على مدينة سانت كاترين اليوم لم تستمر أكثر من ثلث ساعة، وأسفرت عن تساقط المياه بقوة من أعلى قمم الجبال لتتجمع بمنطقة الفرنجة وتكون سيل خفيف .

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة، لمعاينة موقع السيل، وحصر كميات المياه التي سيجري تخزينها داخل البحيرات الصناعية، لاستفادة المواطنين منها في أغراض الزراعة.

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تساقط أمطار متوسطة، على عدة مناطق بها وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة، بعد أن أسفرت الأمطار عن تجمعات مائية كبيرة على قمم ، وتساقطت على هيئة شلالات من المياه، لترسم لوحة فنية طبيعية خلابة.