روجينا ترقص مع راغب علامة على أنغام أنا اسمي حبيبك

أحيا المطرب راغب علامة حفلا، اليوم، في التجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير، وحرص على التواجد عدد من النجوم منهم روجينا، والتي رقصت على المسرح مع راغب على أغنية "أنا اسمي حبيبك".



وكان راغب علامة، هنأ الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عبر حسابه بموقع “تويتر".

وكتب راغب علامة قائلاً: ‏تألفت الحكومة وانشالله يكون فيها خير للبنان وللجميع تمنياتي لصديقي الاعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار.وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".



أصدر المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

عين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الاعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته