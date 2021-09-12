ميلاد خالد النبوي.. تعرف على سر حبه للسينما

يحتفل اليوم الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده، حيث ولد عام 1966، وبداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة فقد التحق بعد انتهائه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي وكان ضمن فرق التمثيل التي كانت تقوم بالأعمال المسرحية فشاهده كبار الفنانين الذين أعجبوا بأدائه ما جعله يقرر الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

عشق النبوي السينما وقال" إن السينما بالنسبة لي عبارة عن سحر ومتعة؛ مؤكدا أن السينما هي خروجه العيد ، قمت بعمل فيلم في تانية معهد الفنون المسرحية وكنت اقف أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عزت العلايلي.



وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن حبي للسينما بدأ عند بداية تمثلي مع كبار الممثلين عندما كنت طالب في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنني كنت طالب مجتهد جدا .

وأوضح النبوي ،أن الفنانة مني الصاوي طلبتني للعمل وجعلتني أقوم بمقابلة الأستاذ محمد عبد العزيز في معهد السينما من اجل البدا في العمل مع الفنانة سهير البابلي.