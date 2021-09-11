المنتج جمال العدل يكشف عن أسباب خلافه مع الفنان خالد النبوي

قال المنتج جمال العدل، أنني عملت مع الفنان خالد النبوي، في مسلسل “واحة الغروب، مؤكدا أنني ”زعلت جدا منه وقولت أنني مش هشتغل معاه تاني".

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن الفنان خالد النبوي، والفنانة منة شلبي قد تنازلوا عن نصف أجرهم خلال العمل.

وتابع جمال العدل، “ أنني دفعت من جيبي 10 مليون جنيه من قبل ما نبتدي العمل، وكلنا مشتركين في حب حاجة ولازم ننجحه”.

العمل أهم من أسم الفنان

وأشار العدل، إلى أن العمل أهم من أسم الفنان، وكان لدي يقين أن العمل لن ينجح، وهو موجه للصفوة.