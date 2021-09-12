كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة عن إنضمام عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك.

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية: عبدالله السعيد طلب من إدارة نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف كريم حسن شحاتة: "إدارة الزمالك وافقت على منح عبدالله السعيد المقابل المادي فى ظل التمسك من جانبهم بإبرام الصفقة.

وأشار إلى أن عبدالله السعيد سوف يعود من إجازته للاجتماع مع إدارة بيراميدز في غضون الساعات المقبلة للموافقة على رحيله إلى الزمالك.

وشدد كريم حسن شحاتة على أن نادى بيراميدز اشترط التعاقد مع لاعب بديل للتخلي عن خدمات عبدالله السعيد إلى الزمالك.

كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد كشف آخر تطورات المفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورت “: سنعلن في الوقت المناسب طبيعه المفاوضات مع عبدالله السعيد.. نعمل في صمت ونعلن في الوقت المناسب”.

وعن أزمة جنش مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول قال حسين لبيب : جنش ليس لديه أزمة مع الزمالك وهو أحد كابتن الفريق وطبيعة الأمور ستظهر للجميع.

لبيب : فخور دائمًا بأبطال اليد



أعرب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن فخره بفريق كرة اليد بعد تتويجه ببطولة السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية.

وتابع :”لاعبو الزمالك شرفوا النادي وهم أبطال وتعودنا منهم على ذلك، ولا أعرف كيف أصف سعادتي وأنا فخور بما يتحقق في النادي وأتمنى أن أسعد جماهير الزمالك”.

وأتم: “بإذن الله الزمالك سيقدم الكثير في مونديال الأندية لبطولة اليد”.

وطالب لبيب جماهير النادي بالاحتفال بفرقه الرياضية المختلفة التي حققت بطولات رائعة هذا الموسم.