بطل العالم في الكيك بوكسينج: أسير على خطة معينة لهزيمة البطل الروسي.. فيديو

قال العقيد محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إنه سيقابل يوم الأربعاء المقبل في بطولة العالم للمحترفين، البطل الروسي الحاصل على المستوى الأول في الميزان 70 كيلو.

وأضاف محمد عبده أبو ستيت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هذه البطولة الأولى بالنسبة له في الاتجاه الاحترافي، مشيراً إلى أنه بطل العالم 6 مرات ولكن في اتجاه الهواية، مضيفاً أن مبارة الاحتراف تختلف تماماً عن مباراة الهواية.

وتابع بطل العالم في الكيك بوكسينج، أن مباراة الاحتراف تحتاج لدعم كبير لـ اللاعب حتى يستطيع لعب هذه المباراة بشكل جيد ومحترف مضيفاً أنه يحتاج اعداد قوي أيضاً.

ونوه محمد عبده أبو ستيت بأنه يسير على خطة معينة منذ فترة حتى يصبح بطل احترافي وينافس هذا البطل الروسي على البطولة، مضيفاً: "لو ربنا كرمني وكسبته هتبقى أول سبقة لمصر".

وكشف بطل العالم في الكيك بوكسينج أن البطل الروسي شارك في 19 مباراة على مستوى العالم في الاحتراف، وفاز في 18 مباراة.