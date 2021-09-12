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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حوت يحاول الانتحار بسبب الوحدة.. فيديو

حوت
حوت

أظهر مقطع فيديو صادم، حوتا وهو يضرب رأسه في قفص زجاجي مرارًا وتكرارًا في بسبب الوحدة التي يعشها.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل تم تصوير سلوك الحوت المثير للقلق في حديقة MarineLand في شلالات نياجرا ، كندا.

 

يزعم فيل ديمرز ، الذي كان يعمل في الحديقة ، أن كيسكا البالغ من العمر 44 عامًا تم الامساك بالحوت قبالة سواحل أيسلندا وكان محتجزًا منذ عام 1979. على مدى العقد الماضي ، كان الحوت بمفرده  ، ليكسب اللقب المؤسف للحوت الأكثر وحدة في العالم .

وفقًا لتقارير لصحيفة  iNews  في مقطع جوي مدته 30 ثانية ، يمكن رؤية الحوت وهو يضرب رأسه وجسدها بقوة  بالحائط الزجاجي في مشهد افزع رود الحديقة.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 190 ألف مرة على تويتر وحصل على ما يقرب من 3000 إعادة تغريد، حيث طالب رواجد التواصل بتحرير الحوت ليخرج من وحدته القاتلة.


 

حوت قفص زجاجي الوحدة الإنتحار يضرب رأسه

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