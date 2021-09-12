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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من تعريض كاميرا آيفون لاهتزاز الموتوسيكلات.. والجارديان: وثائق تثبت دفع جوجل رواتب غير قانونية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

بعد اتهام أمازون لماسك بكسر القواعد.. خطط الصراع على إطلاق الأقمار الصناعية تسلك اتجاها آخر


لفت الانتقاد المتبادل بين عملاقي شركات الأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي، جيف بيزوس وإيلون ماسك خلال الأيام الماضية أنظار الكثيرين حيث عكس الصراع الحاد بين قطبى التكنولوجيا الدور القوي الذي ستلعبه شركتا SpaceX سبيس إكس و أمازون خلال الفترة القادمة.  

 

آبل تحذر من تعريض كاميرا آيفون لاهتزاز الموتوسيكلات لهذا السبب


أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا شديدا لمستخدميها من سوء تأثير الاهتزازات القوية على كاميرا هواتف آيفون، والتي تعرضها فيما بعد للتلف والأداء المنخفض.

 

فيسبوك تشتري فواتيرغير مدفوعة بـ100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة


أعلنت شركة فيسبوك التزامها بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراء فواتيرهم المستحقة، لمساعدتهم على النمو وتحقيق أرباح أكبر.  

 

شركة TCL تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن ومنافس ل Galaxy Z Flip


تعتزم شركة TCL إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن حيث من المقرر إطلاقه بداية العام القادم 2022 ، كما سينافس هاتف الجديد هاتف Galaxy Z Flip الذى أطلقته شركة سامسونج مؤخرا.

 

الجارديان: وثائق تثبت دفع جوجل رواتب غير قانونية لآلاف العمال المؤقتين بالعالم


كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وثائق تثبت قيام شركة جوجل الأمريكية بعدم دفع رواتب عادلة لآلاف العمال المؤقتين في عشرات من الدول، كما أنها تحاول التستر على المشكلة.

 

في أقل من شهرين انفجار هاتف OnePlus Nord 2 للمرة الثالثة في جيب مستخدم.. صور


في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، انفجر هاتف OnePlus Nord 2 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا من شركة وان بلس الصينية بشكل عفوي داخل جيب أحد المستخدمين مما أدى إلى إصابته.

 

محكمة أمريكية ترفض احتكار آبل لمتجر التطبيقات وتتيح استخدام طرق دفع أخرى


في سابقة هي الأولى من نوعها ضد سياسة متجر تطبيقات آبل، رفضت محكمة فيدرالية أمريكية احتكار شركة آبل لمتجر App Store الخاص بتطبيقاتها، في القضية المقدمة من شركة Epic Games  المالكة للعبة الفيديو فورتنايت والتي تعترض على دفع نسبة الرسوم التي تفرضها آبل داخل متجرها.  

 

محرك بحث جوجل على الكمبيوتر يحصل رسميا على الوضع المظلم.. إليك كيفية استخدامه


أضافت شركة جوجل Google، أخيرا ميزة الوضع الداكن dark mode بشكل رسمي لمحرك بحثها عبر أجهزة سطح المكتب، مما يسمح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة بإكمال عمليات البحث باستخدام اللون الرمادي.

 

 

 

 

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