أخبار التكنولوجيا.. آبل تحذر من تعريض كاميرا آيفون لاهتزاز الموتوسيكلات.. والجارديان: وثائق تثبت دفع جوجل رواتب غير قانونية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.



لفت الانتقاد المتبادل بين عملاقي شركات الأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي، جيف بيزوس وإيلون ماسك خلال الأيام الماضية أنظار الكثيرين حيث عكس الصراع الحاد بين قطبى التكنولوجيا الدور القوي الذي ستلعبه شركتا SpaceX سبيس إكس و أمازون خلال الفترة القادمة.



أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا شديدا لمستخدميها من سوء تأثير الاهتزازات القوية على كاميرا هواتف آيفون، والتي تعرضها فيما بعد للتلف والأداء المنخفض.



أعلنت شركة فيسبوك التزامها بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراء فواتيرهم المستحقة، لمساعدتهم على النمو وتحقيق أرباح أكبر.



تعتزم شركة TCL إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن حيث من المقرر إطلاقه بداية العام القادم 2022 ، كما سينافس هاتف الجديد هاتف Galaxy Z Flip الذى أطلقته شركة سامسونج مؤخرا.



كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وثائق تثبت قيام شركة جوجل الأمريكية بعدم دفع رواتب عادلة لآلاف العمال المؤقتين في عشرات من الدول، كما أنها تحاول التستر على المشكلة.



في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، انفجر هاتف OnePlus Nord 2 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا من شركة وان بلس الصينية بشكل عفوي داخل جيب أحد المستخدمين مما أدى إلى إصابته.



في سابقة هي الأولى من نوعها ضد سياسة متجر تطبيقات آبل، رفضت محكمة فيدرالية أمريكية احتكار شركة آبل لمتجر App Store الخاص بتطبيقاتها، في القضية المقدمة من شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو فورتنايت والتي تعترض على دفع نسبة الرسوم التي تفرضها آبل داخل متجرها.



أضافت شركة جوجل Google، أخيرا ميزة الوضع الداكن dark mode بشكل رسمي لمحرك بحثها عبر أجهزة سطح المكتب، مما يسمح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة بإكمال عمليات البحث باستخدام اللون الرمادي.