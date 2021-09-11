الجارديان: وثائق تثبت دفع جوجل رواتب غير قانونية لآلاف العمال المؤقتين بالعالم

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وثائق تثبت قيام شركة جوجل الأمريكية بعدم دفع رواتب عادلة لآلاف العمال المؤقتين في عشرات من الدول، كما أنها تحاول التستر على المشكلة.



وتدفع شركة جوجل أجورا زهيدة بشكل غير قانوني لآلاف العمال لديها ، كما أنها تأخرت في تصحيح معدلات الأجور على الرغم من وجود دراية كافية لدى المسؤولين التنفيذيين منذ مايو عام 2019 .

وفقا للصحيفة فإن الشركة دفعت أجورا غير عادلة للعمال المؤقتين في المملكة المتحدة وعدد من الدول في أوروبا وآسيا، على خلاف المعدلات القانونية للأجور.



واعترفت شركة جوجل بالمشكلة بعد التحقيق الذي أجرته صحيفة الجارديان، ووعدت الشركة بمراجعة ممارسات الامتثال لديها، وأكدت على كشف الخطأ ومعالجته.

قال سبيرو كاريتسوس Spyro Karetsos ، كبير مسؤولي الامتثال في جوجل ، في بيان: "إنه من الواضح أن عملية رفع الأجور لم يتم التعامل معها بما يتفق مع المعايير العالية التي نلتزم بها كشركة، ونحن نجري مراجعة شاملة ، وملتزمون بتحديد ومعالجة أي تباينات في الأجور لم يعالجها الفريق بالفعل.



ويعد استخدام العمال المؤقتين أمرًا شائعًا في صناعة التكنولوجيا ، لكن اعتماد جوجل على عمالة مؤقتة تفوق عدد قاعدة موظفيها المباشرين أثار انتقادات منذ فترة طويلة من موظفي الشركة ، وكذلك السياسيين والنقابات العمالية.



وسنت المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهند وتايوان ، قوانين "التكافؤ في الأجور" أو "المعاملة المتساوية" التي تتطلب معاملة العمال المؤقتين مساواة مع الموظفين بدوام كامل.

وتتطلب هذه القوانين معاملة مكافئة للموظفين المؤقتين والعاملين بدوام كامل عندما يتعلق الأمر بالدفع ، وساعات العمل ، والإجازات ، والإجازات ، والإجازات وبعض الامتيازات. في المملكة المتحدة ، يُطلب التكافؤ في الأجور بعد فترة تأهيل مدتها 12 أسبوعًا.

كانت بيانات جوجل الخاصة تقوم بتحديد الأجور المؤقتة قديمة ومنخفضة جدًا





أسعار المقارنة التي أعطتها جوجل للوكالات المؤقتة في المملكة المتحدة مقابل ما كان ينبغي أن تكون عليه في عام 2021 بالجنيه الإسترليني



ومنذ منتصف شهر مايو 2019 ، كانت المشكلة معروفة للمسئولين داخل جوجل، بعدم وجود تعديل أو رفع للرواتب، مقارنة بالمعدلات الطبيعية.



ووصل عدد العمال المتأثرين إلى عشرات الآلاف.،تُظهر إحدى الوثائق أنه اعتبارًا من 16 فبراير 2021 ، كان لدى جوجل 1030 عاملاً مؤقتًا في البلدان التي تطبق قوانين المساواة في الأجور.

تم دفع أجور الموظفين المؤقتين الفرديين بين 12٪ و 50٪ أقل مما كان ينبغي ، وفقًا لمذكرة في فبرايرالعام الحالي.

وأظهرت وثيقة أخرى أن العمال المؤقتين في قسم الموارد البشرية في الشركة في المملكة المتحدة حصلوا على أجور أقل من 4.10 جنيه إسترليني و 8.25 جنيه إسترليني في الساعة عما كان ينبغي أن يكونوا عليه ، حيث يكسب بعض الموظفين المؤقتين 14.17 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 18.27 جنيهًا إسترلينيًا بينما يكسب البعض الآخر 21.56 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 29.80 جنيهًا إسترلينيًا.