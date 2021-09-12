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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير النقل يستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT

وزير النقل
وزير النقل

عرضت فضائية “تن” ، فيدبو لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وهو يستقل بنفسه جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT.

 

وفى سياق آخر، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج و رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق مواقع العمل في مشروع  القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

 

بدأت الجولة  من محطة العبور حيث عقد الوزير والسفير الصيني اجتماعاً موسعاً مع مسئولي التحالف الصيني  افيك /كريك المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع وبحضور الشركات المصرية الوطنية المنفذة للأعمال الإنشائية للمشروع ( المحطات – الكباري- الانفاق – أعمال السكة والاسور- الورشة ).

 

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل  بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة وفي ضوء الاهتمام المشترك من الجانبين المصري والصيني لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يمثل احد ثمار التعاون المتميز بين الجانبين في مجال النقل .

 

 حيث تم التأكيد من الجانبين  ضرورة زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل وضرورة ترتيب أولويات وصول المعدات بناءاً على الخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وسرعة قيام تحالف افيك /كريك باستكمال كافة التوريدات الخاصة بالأنظمة حيث تم توريد أعمدة الكاتنري وجاري تركيبها وهي الاعمدة التي تغذي القطار بالكهرباء.

 

وأكد الوزير على سرعة توريد  باقي المعدات الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وأن الأعمال الإنشائية  للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول عدد  قطارين  منتصف أغسطس القادم تمهيداً لاختبارها  وبدء التشغيل التجريبى لها كما تم التأكيد على أن تتم  كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع  وتوريد القطارات .

 

وأوضح وزير النقل أنه قد بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 55%، مشددا  على عقد اجتماع تنسيقي يومي بين المنفذين للمشروع من الجانبين المصري والصيني بحضور استشاري المشروع ومدير المشروع لدفع معدلات التنفيذ لسرعة الإنجاز  ليتم  التشغيل التجريبي والافتتاح  الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وزير النقل قطار LRT الهيئة القومية للانفاق القطار الكهربائي محطة العبور الهيئة القومية

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