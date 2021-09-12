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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد 19 مخالفة بناء بأسوان وتحرير محاضر لأصحابها

جانب من أعمال إزالة
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان  بحملة لرصد مخالفات البناء بقيادة رئيس القرية ومعاونة الفنين والعاملين بالوحدة حيث جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و بناءاً على الشكاوى الواردة من المواطنين. 

وقامت الحملة برصد 18 مخالفة لمبانى بمنطقه نجع الزهور بالخطارة ونجع المقلة شرق بجوار الساحة الإدريسية والأعقاب والشلباب ، وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المخالفات ، بجانب إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المخالفات ، كما تم رصد مخالفة عبارة عن عشة من الجريد والبوص حيث يقوم صاحبها بتقديم الشيشة وتم مصادرة 7 منهم وذلك لمخالفته الإجراءات الإحترازية المطلوبة .

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وكانت قد إنطلقت أمس السبت إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 داخل أروقة معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بمقره بصحارى. 

ومن جانبه صرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن الإمتحانات جاءت وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصاً على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور أيمن عثمان في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " بأنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة وتطبيق الإجراءات الإحترازية في ظل مواجة فيروس كورونا المستجد حيث يأتي ذلك فى إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتطبيق كافة التدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي للحفاظ علي سلامة الطلاب الدارسين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس،  فضلاًعن المترددين علي المقرات الجامعية. 

وفي نفس السياق قام الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجولة تفقدية داخل اللجان الإمتحانية للإطمئنان على سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 بالمعهد فى جو من الهدوء والراحة. 

وأوضح الدكتور السيد عويس بأن أعمال الإمتحانات ستسمر حتى يوم 23/9/2021 وسيحضرها أكثر من 570 طالب وطالبة منهم 281 طالب (دبلومة)،  و 243 طالب (ماجستير)،  بجانب 47 طالب (دكتوراة) فى مختلف التخصصات العلمية لأقسام الموارد الطبيعية واللغات الإفريقية والأنثربولوجيا والسياسة والإقتصاد والتاريخ والجغرافيا.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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