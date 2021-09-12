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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الصاوي: دخول مجال التمثيل كان صدفة

محمد الصاوي
محمد الصاوي

حل الفنان محمد الصاوي، ضيفا على الفنانة منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، للحديث عن بداية دخوله مجال الفن.

وقال الفنان محمد الصاوي ، إن دخوله في الفن كان بالصدفة من خلال الجامعة ، معقباً : "كنت في كلية تجارة ، وحبيت اشوف بيعملوا ايه في مسرح الجامعة، ورحت بالفعل ولاقيت المخرج بيعمل بروفات لمسرحية " .

وأضاف " الصاوي "، قائلاً : " كنت قاعد بتفرج من بعيد ، والمخرج ندهلي وقالي تعالي اقعد معانا ، قولتله لأ أنا مليش في التمثيل ، واتحايل عليا ، وطلعت معاهم ، وبعدها اختفيت أسبوع".

وتابع الفنان : " الأسبوع ده قعد يدور عليا فيه ، لحد ما في يوم لقاني في الكافيتريا ، قالي انت بتعمل ايه هنا! ، المفروض تكمل معانا البروفات ، قولتله والله ما ليا في التمثيل ، قالي انت مالك خليها على الله " .

وأكمل " الصاوي " : " المسرحية اتعرضت بعد اسبوعين ، ولقيت نفسي اتشهرت في الجامعة جداً ، والضحك اللي كان على وشوش الناس بسببي بسطني جداً " .

واستطرد : "مقولتش لأهلي إني بمثل ولا جبت لهم سيرة خالص في أول رواية لحد ما بدأت اتشهر واتعرف في الجامعة ، عشان هيقولولي التعليم أهم والبكالوريوس ".. " وتاني رواية كان العرض التاني للمسرحية وكانت على مستوى منتخب الجامعة ، وحصلت على ممثل أول جامعات ، ودعيت فيها أهلي وعرفوا " .

قناة صدي البلد منال سلامة حلو الكلام الفنان محمد الصاوي برنامج حلو الكلام الفنانة منال سلامة

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