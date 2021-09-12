سفير كازاخستان بالقاهرة: تفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية





أكد سفير كازاخستان فى القاهرة خيرات لاما شريف ترحيب بلاده بتفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للإعلام فى مختلف المجالات الإعلامية بين مصر وكازاخستان.

ووجه سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على قبوله الدعوة لحضور فعاليات منتدى الإعلام الأورو أسيوي في دورته السابعة عشرة، والذي تنظمه كازاخستان بمدينة نور سلطان، والذي يبدأ فى الخامس عشر من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

و بحث الجانبان خلال اللقاء كيفية تنشيط آليات وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.

من جانبه قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال اللقاء، إن التعاون الإعلامي مع دولة كازاخستان يشهد تفعيلًا وتطويرًا في مختلف المجالات الإعلامية؛ من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التي تسهم فى تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقين، وبما يحقق مصلحة الجانبين المصرى والكازاخستاني.