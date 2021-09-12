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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناجية فهمي: مصرالدولة الوحيدة عالميا في تقديم علاج مجاني لمرضي ضمور العضلات

صدى البلد

قالت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات، نجحت في حقن 23 حالة بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس، مؤكدة أنه كان لازما إنقاذ الأطفال قبل بلوغ سن سنتين، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

 

وأضافت ناجية فهمي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة العلاج في انعقاد دائم، لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين، مشيرة إلى أنه لا توجد مبادرة على مستوى العالم تعالج مرضى ضمور العضلات مجانا إلا في مصر.

 

وأكدت رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس: "أنه من المقرر إفتتاح 25 عيادة بالتأمين الصحي للكشف علي مرضي الضمور".

 

وأشارت إلى أنه حتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلى، وهم: مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.
 

جامعة عين شمس الجلاء العسكرى عزة مصطفي التأمين الصحي التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية ضمور العضلات علاج ضمور العضلات

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