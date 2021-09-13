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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يحاسب المسحور على ما يفعل؟.. الإفتاء توضح

هل يحاسب المسحور
هل يحاسب المسحور على ما يفعل

هل يحاسب المسحور على ما يفعل؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

 

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الأصل الأول أن يثبت أنه مسحور وليس مريضا، وليس مما يتعانى أو يضلل الناس بأفعاله التى يرتكبها ضدهم ثم نقول عنه إنه مسحور.

 

وتابع “العجمي”، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن من غلب على عقله فهو غير مكلف، بغض النظر عن هل هو مسحور أو مريض أو مجنون، فطالما غلب على عقله ساعة فعله هو غير مكلف بشرط أن يكون مغلوبا على فعله حقيقة.

 

 أيات لمنع تجديد السحر

هناك العديد من الطرق للوقاية من السحر قبل وقوعه فهناك آيات قرأنية للوقاية من السحر وقد ورد عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أن تلاوة هذه الآيات تساعد على الوقاية من السحر وهي :

هل يجوز الذهاب إلى شيخ لفك السحر بالقرآن؟ الإفتاء توضح

آيات حرق الجن العاشق للرجال والنساء

 أن يتعوذ الشخص  بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن يقول: « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات في اليوم والليلة؛ وذلك لحديث الرسول «صلى الله عليه وسلم »من  قَالَ :«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ». فالذي يُواظب على هذا الدعاء بهذه الكيفية لا يضرُّه شيء بإذن الله ، وكذلك إذا نزل بيتاً فقال: « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» ويكرر في الصباح والمساء:« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »ثلاث مرات، «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم »ثلاث مرات، كذلك يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم.

المواظبة على قراءة آية الكرسي يومياً و قراءة آخر آيتين من سورة البقرة و قراءة المعوذات و سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس.

الإخلاص و ( المعوذتين)بعد كل صلاة، فهي من أسباب السلامة، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات: الإخلاص و ( المعوذتين) هذه من أسباب السلامة أيضاً، مع الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من قراءة القرآن ، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر كل ذي شر.

وايضا المعوذات التي يقي الله بها العبد الشرور وهي أن يقول العبد «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان»

طرقالتحصين ضد السحر المتجدد

عليك اتباع الخطوات التالية للتحصين ضد السحر المتجدد  وهي :

 ان لا تتناول أي مأكولات او مشروبات من الأشخاص الغير موثوق بهم.

المواظبة على تحصين النفس بشكل مستمر ويومي.

تناول بعض العجوة من المدينة المنورة بنية ابطال السحر .

سماع الرقية الشرعية يوميا ومراعاة سماعها بشكل خاص قبل النوم.

 ان لا تجعل صوت القران ينقطع من المنزل ابدا.

 تحصين النفس بذكرة ذكر الله والمواظبة على الاذكار وقراءة ايه الكرسي بصوت عالي قبل الخروج من المنزل وقبل النوم.

 قراءة سورة البقرة مرتين في اليوم، مرة بعد صلاة الفجر ومرة أخرى بعد صلاة العصر.

 اتباع الطب النبوي.

 

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