عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي يفسر سبب إجبار الطبيب للممرض بالسجود لكلب

الممرض والطبيب
الممرض والطبيب

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أن قيام أحد الأطباء بإجبار ممرض علي السجود لكلبه نوع من أنواع السادية، لافتا إلى أن الفيديو يظهر أن الطبيب يستمتع بتعذيب الآخرين.


وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من أول وجديد المذاع على فضائية الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن السادية هي التخوف والإرهاب وقد تصل إلى الشرك بالله ودعاء شخص آخر ان يسجد لكلب.


وأوضح أن الإنسان عندما يتكمن لفترة كبيرة من عمل ما يقوم جسمه بإفراز مادة الأفيون كأنه يتعاطي وقد يصدر تصرفات غير مسئولة.

 

وقال الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وصاحب واقعة «السجود للكلب»، إنه سيعتذر للممرض عادل سالم ولأسرته بعد الإساءة له في الفيديو المتداول.

وكان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقطع مصور يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه طبيب من ممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

وليد هندي استشاري الصحة النفسية ممرض السجود السجود للكلب

ترشيحاتنا

التعليم تفرض الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة وتمنع تحصيل الزيادات غير القانونية

الجزائر .. العثور على جثة إمام مسجد متفحمة بعد يومين من اختفائه

عميدة بنات عين شمس :3 خطط استباقية استعدادا للعام الدراسي الجديد

خبراء لوائح يكشفون حقيقة بطلان إقامة انتخابات رابطة الأندية المحترفة في مصر | خاص

رسميا .. منع الضرب في المدارس وتفعيل لائحة الانضباط

محمد صلاح .. كم هدف حققه النجم المصري في الدوري الإنجليزي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

القبض على المتورط بـ خطف وتعذيب عمال مصريين في ليبيا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

عريس وعروسة.. نص التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ