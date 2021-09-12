استشاري نفسي يفسر سبب إجبار الطبيب للممرض بالسجود لكلب

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أن قيام أحد الأطباء بإجبار ممرض علي السجود لكلبه نوع من أنواع السادية، لافتا إلى أن الفيديو يظهر أن الطبيب يستمتع بتعذيب الآخرين.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من أول وجديد المذاع على فضائية الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن السادية هي التخوف والإرهاب وقد تصل إلى الشرك بالله ودعاء شخص آخر ان يسجد لكلب.



وأوضح أن الإنسان عندما يتكمن لفترة كبيرة من عمل ما يقوم جسمه بإفراز مادة الأفيون كأنه يتعاطي وقد يصدر تصرفات غير مسئولة.

وقال الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وصاحب واقعة «السجود للكلب»، إنه سيعتذر للممرض عادل سالم ولأسرته بعد الإساءة له في الفيديو المتداول.

وكان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقطع مصور يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه طبيب من ممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.