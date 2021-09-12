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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رغم مرضه.. أحمد عمر هاشم يحضر عزاء محمود العربي.. صور وفيديو

صدى البلد

 


حرص الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، علي حضور عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي، داخل مصنع "توشيبا العربي" علي طريق اسكندرية الزراعي.

وقدم الدكتور أحمد عمر هاشم واجب العزاء الي أولاد رجل الأعمال الراحل محمود العربي.

كما حضر مئات العاملين من مجموعة العربي، الي جانب حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، علي حضور عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي، داخل مصنع "توشيبا العربي" بطريق اسكندرية الصحراوي.

وكان من ضمن الحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والاعلامي مصطفي بكري، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، الي جانب حضور محافظ القليوبية، ومحافظ المنوفية.

كما تم توزيع المصاحف علي المعزين عقب تقديم واجب العزاء، والدعاء لرجل الأعمال الراحل محمود العربي.

جدير بالذكر انه أقيم سرادق عزاء كبير في مسقط رأس الراحل محمود العربي ووقف أبناءه لتلقي واجب العزاء من أهل القرية والقرى المجاورة.

وشارك المئات من أهالي قرية أبو رقبة في مركز أشمون في محافظة المنوفية في تشييع جثمان الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

و أدى المصلون صلاة الجنازة علي جثمان الراحل بمسجد العربي بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة بمركز اشمون.

فيما حرص مئات العاملين من مجموعة العربي على  المشاركة في تشييع جثمان الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية أبو رقبة.

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