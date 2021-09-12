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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. منع الضرب في المدارس وتفعيل لائحة الانضباط

الضرب في المدارس
الضرب في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات: إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

 

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة وتوقيع اقصى عقوبة على المخالفين.

 

موعد بدء العام الدراسي 2022 في المدارس الحكومية

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

 

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما 

 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني  من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما  

مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022 

 

و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

 

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية  21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

 

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

 

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

 

موعد اجازة نصف العام الدراسي الجديد

تكون اجازة نصف العام اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

 

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون  موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 اكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية في العام الدراسي  2021 / 2022  يوم 12 سبتمبر 2021

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا او من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد "اونلاين".

 

وقالت وزير التربية والتعليم: “لقد تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن”.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية.

 

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 

  • من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي  : 305 جنيهات
  • من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه
  • مصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام : 520 جنيه
  • مصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات
  • الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه
  • مصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.
  •  

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 

وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من : 

- أبناء شهداء ثورة يناير 
-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات  ومعاش التضامن الاجتماعي
-الطلاب يتامى الاب
-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية
-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة
-أبناء المكفوفين
-ذوي الاحتياجات الخاصة
-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة
-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت
-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة 
-طلاب مدارس شمال سيناء
-طلاب مدارس التربية الخاصة 
-طلاب مدارس الفصل الواحد
-طلاب مدارس التعليم المجتمعي
-المدارس الصديقة للفتيات
-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة
-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس

 

تخفيض 50% من مصروفات المدارس لابناء العاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

لائحة الانضباط التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المدارس التعليم

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