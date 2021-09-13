جامعة حلوان تبدأ دورة تدريبية حول "تطبيقات البرامج بلغة ASP وإعدادات الخوادم"

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة فى(تطبيقات البرامج بلغة ASP وتصميم الصفحات واعدادات الخوادم) المستوى الأول للطلاب المقيدين بالعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مجانا وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تستهدف الدورة التدريبية تعلم وتطوير أهم برامج ومهارات الحاسب الآلي للطلاب لتنفيذ وإعداد وتصميم البرامج ومواكبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة أون لاين وتتضمن محاور الدورة الأساسية تجهيز وإعداد الطلاب لمواكبة سوق العمل ومجال ريادة الاعمال بالخبرات والمهارات والدورات التدريبية.

تعقد فعاليات الدورة التدريبية تحت إشراف الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد، وذلك خلال الفترة من ١٢: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بها التوجه الي إدارة النشاط العلمي بمبنى (و) بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بصورة الكارنيه وصورة البطاقة للحجز.

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية تصميم الكتاب الجامعى

جديد بالذكر أنه ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية و طرق تصميم الكتاب الجاكعى الالكترونى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين ١٢، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ .