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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية تصميم الكتاب الجامعى

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية و طرق تصميم الكتاب الجاكعى الالكترونى    وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين   ١٢، ١٣  سبتمبر ٢٠٢١ .


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان استمرار حملة تطعيم لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، إضافة إلى بدء حملة لتطعيم طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

يأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، بأن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

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