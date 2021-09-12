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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حادث مروري بدمياط

عروس الجنة.. مصرع فتاة قبل زفافها بـ 5 أيام في كفر الشيخ

عروس الجنة
عروس الجنة

سادت الأحزان أرجاء مدينة كفر الشيخ، عقب تعرض بوسي البرعي «عروس الجنة» كما أطلق الأهالي عليها، إلى حادث مروري أليم، راحت ضحيته وأصيب خطيبها، وذلك بمحافظة دمياط، أثناء الذهاب لشراء بعض الأثاث المنزلي لتأثيث شقة الزوجية.

 

ولم تنقطع الأحزان، أيضاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن «عروس الجنة» بوسي البرعي، كانت تنتظر حفل زفافها في 17 سبتمبر الجاري، وكانت تدعو جميع أصدقائها عبر الهاتف والسوسيشال ميديا، وعندما علموا بوفاتها في هذا الحادث الأليم، وقع الخبر عليهم كالصاعقة.

 

وقالت حبيبة الزواوي، إحدى صديقاتها، «كفر الشيخ كلها حزينة عليكي يا قلب أختك زفتك كانت انهاردة ياحبيبتي..مع السلامة يابوسي وصلناكي وسيبناكي يابوسي.. عروسة ف الجنة يابوسي عروسة ف الجنة يا حبيبتي .. وجعتي قلوبنا كلها عليكي يا بوسي يارب تبقي أسعد لياليكي يا حبيبتي ويثبتك عند السؤال».

 

بينما قالت علياء أمين، إحدى صديقاتها، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «اللهم إن بوسي البرعي في ذمتك وحبل جوارك فَقِهِا من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر لها وارحمها فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم ثبتها ساعة السؤال وحاسبها بما أنت أهل له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة».

حفل زفاف التواصل الاجتماعي زفاف حادث دمياط بوسي

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