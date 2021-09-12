بداية من الجنين..الصحة تعلنها: توفير أول منظومة علاجية متكاملة لمرضى الضمور العضلي

قالت هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة وفرت بالفعل علاج ضمور العضلات لـ 109 طفل فوق العامين، متابعة: الوزارة تواصلت مع شركة نوفارتس من أجل إجراء الفحص والكشف المبكر على الأجنة للتأكد من عدم إصابتهم، وفي حالة الإصابة يتم التعامل معها على الفور.



وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون إي”، أن الدولة المصرية وفرت منظومة علاج متكاملة لمرضي الضمور العضلي، متابعة: مصر تعد الدولة الاولى من نوعها التي تقدم منظومة متكاملي لمرضى الضمور العضلي في وقت قياسي.



ولفتت إلى أن الوزارة وفرت 25 مركز خاصة بفحص مرضى الضمور العضلي، بالإضافة إلى 3 مراكز خاصة بتقديم العلاج، و9 مراكز للعلاج الطبيعي.

وأوضحت أن مراكز متواجدة في القاهرة، في كلا من معهد ناصر ومستشفى عين شمس والأخير في مستشفى الجلاء بالقوات المسلحة.