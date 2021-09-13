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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز نصف مليون جنيه.. البحوث الإسلامية يعلن عن مسابقة لماذا يلحدون

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعْلِنَ مَجْمَع البحوثِ الإسلاميةِ، عن إجراءِ مسابقةٍ بعنوان: «لِمَاذَا يُلْحِدُون ؟!» ؛ لمواجهةِ الانحرافاتِ الفكريةِ التي تُنشَرُ وتُبَثُ وتثير بواعث الإلحاد، مما يهدّدُ أمنَ المجتمعِ واستقرارَه.

 

مسابقة لماذا يلحدون

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، المشرف التنفيذي على المسابقة، أن هذه المسابقة جاءت انطلاقًا من دَورِ الأزهرِ الشَّريفِ المعرفي والتوعوي، وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف عام وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ورئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد.

 

وقالت "شاهين" في تصريحات خاصة، أنه هذه المسابقة ستكون في المحورين الآتيين:

المحور الأول: الأعمال الكتابية: وتدور حول (طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد )

البحث العلمي، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

- القصة القصيرة، ولها ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

- قصة الأطفال، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

- القصيدة الشعرية، ولها ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

- المسرحية، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

- السيناريو أو الحوار لفيلم، وله ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

-المجلة، ولها ثلاث جوائز: الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 15 ألف جنيه، الثالثة 12 ألف جنيه.

المحور الثاني: الأعمال التصويرية أو التسجيلية:

-الفيلم التسجيلي الوثائقي، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

-الفيديو الدعوي، وله ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، الثانية 12 ألف جنيه، الثالثة 10 آلاف جنيه.

-البرنامج الحواري، وله ثلاث جوائز: الأولى 25 ألف جنيه، الثانية 20 ألف جنيه، الثالثة 15 ألف جنيه.

-الموشن جرافيك، وله ثلاث جوائز: الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه.

وطالبت من يرغب في المشاركة في أحد فروع المسابقة، بالاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر)، علمًا بأن آخر موعد لنلقي المشاركات ١/ ١٢ / ٢٠٢١ م.

للآطلاع على شروط مسابقة:  «لِمَاذَا يُلْحِدُون ؟» اضغط هنا

 

 

مجمع البحوث الاسلامية الأزهر مسابقة لماذا يلحدون لماذا يلحدون البحوث الإسلامية

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