جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفاصيل إطلاق صاروخ من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن صافرات الإنذار بدأت تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الاحد، بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه لن يقبل "وضعا تعمل فيه المنظمات الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأضاف جيش الاحتلال: "طائرات حربية وعمودية هاجمت أهدافاً لحركة حماس بغزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة مواقع تابعة للمقاومة وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأغارت طائرات الاحتلال، على موقع يتبع للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع، بستة صواريخ على الأقل، كما قصفت موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي محافظة خانيونس.