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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 13 سبتمبر

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 13 سبتمبر ، 6  صفر  1443  هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر ، 29 محرم  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر 4:11 ص
الشروق 5:39 ص
صلاة الظُّهْر 11:51 م
صلاة العَصر 3:21 م
صلاة المَغرب 6:03 م
صلاة العِشاء 7:21 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجْر 4:11 ص
الشروق 5:39 ص
صلاة الظُّهْر 11:51 م
صلاة العَصر 3:22 م
صلاة المَغرب 6:03 م
صلاة العِشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 سبتمبر

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 30 أغسطس

 

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر 4:14 ص
الشروق 5:43 ص
صلاة الظُّهْر 12:56 ص
صلاة العَصر 3:27 م
صلاة المَغرب 6:09 م
صلاة العِشاء 7:28 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:00 ص
الشروق: 5:27 ص
الظُّهْر: 11:39 ص
العَصر: 3:10 م
المَغرب: 5:51 م
العِشاء: 7:08 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:14 ص
الشروق : 5:40 ص
الظُّهْر : 11:51  م
العَصر: 3:20 م
المَغرب: 6:02 م
العِشاء : 7:18 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:11 ص
الشروق : 5:34 ص
الظُّهْر : 11:44  م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء : 7:08 م

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