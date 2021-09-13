أبو الدهب: كيروش اختيار مميز للفراعنة.. وضياء السيد إضافة كبيرة

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بإختيار البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل أمام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “كارلوس كيروش مدير فني متميز وأثبت جدارته خلال تواجده بنادي ريال مدريد الإسباني وحقق لقب كأس السوبر، كما تولى تدريب المنتخب البرتغالي ، والإيراني ، وأخيراً الكولومبي ، فهو اختيار موفق لتدريب الفراعنة”.

واختتم أبو الدهب: “اختيار ضياء السيد لمنصب المدرب العام للمنتخب الوطني، اختيار موفق للغاية نظراً لتجربته السابقة مع منتخب الشباب ، وإشرافه على تدريب العديد من العناصر في هذا الجيل من اللاعبين مثل محمد صلاح و محمد النني و حجازي و غيرهم ، كما شغل منصب المدرب العام مع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة”.