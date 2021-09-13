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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة عن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

صاروخ
صاروخ

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الإثنين، إن الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية يشكل تهديدا لجيرانها.

وأفادت وكالة يونهاب، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا جديدا بعيد المدى.

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كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

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فقد 20 كيلو من وزنه.. أول صورة لزعيم كوريا الشمالية بمظهره الجديد

وظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال عرض عسكري في العاصمة بيونج يانج، الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية، بمظهر مختلف عن ذي قبل.

وبحسب صحيفة “نيويوركر” الأمريكية، فإن كيم جونج أون بدى أكثر رشاقة مما كان يبدو في السابق، وجذب بهيئته الجديدة الانتباه إليه، إذ ظهر وهو يرتدي بدلة رمادية شاحبة، وربطة عنق متناسقة معها.

وشوهد كيم وهو يقبل الأطفال الذين قدموا له الزهور، ويلوح للحشد قبل أن يأخذ مكانه في شرفة، تطل على ميدان كيم إيل سونج، الذي سمي على اسم جده الذي أسس الجمهورية في عام 1948.

واحتل كيم جونج أون عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، بسبب خسارته الملحوظة لوزنه، إذ قدرت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية الذي كان سمينًا سابقًا، خسر من وزنه نحو 20 كيلو جرامًا.

زعيم كوريا الشمالية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كوريا الشمالية الولايات المتحدة

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