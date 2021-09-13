يوم ترفيهى وأنشطة متنوعة لأطفال ملجأ الأيتام بسوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، ففى إطار الإحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري قام الفرع بتنظيم زيارة لأطفال ملجأ الأيتام بالكوثر إلى متحف سوهاج القومى، وعمل جولة تعريفية بالمقتنيات الأثرية الموجودة داخل المتحف، أعقبه فقرات ترفيهية وغنائية وعزف بيت بوكس وأغانى وطنية وإرشادات للتوعية لأخطار الإدمان، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جسمى ملكى" من حملة لا للتحرش، وعرض مسرح عرائس للأطفال، بحضور العميد محمد ابراهيم المساوى رئيس قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج والأستاذ أوفى الأنور رئيس نادي الأدب المركزى.

اختتم قصر ثقافة سوهاج فعاليات ورشة الفنون التشكيلية لتدريب الرواد على الإستنساخ وتشريح العين ورسم الوجه بالقلم الرصاص والفحم، كما ناقش نادى أدب بيت ثقافة المراغة ديوان شعر بعنوان "خيال" لمراد ناجح، وبحضور أعضاء نادى أدب سوهاج وكوكبة من الشعراء والأدباء، وناقش قصر ثقافة طهطا كتاب بعنوان "خريف الإحتلال المدني" تأليف عمر عمار، ناقشه حسين عقيلي عن مخططات الدول الأخرى لإسقاط الدولة إبان الثورة والعناصر التي زرعتها هذه الدول لإسقاط مصر، وعلى هامش المناقشة تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين في القافلة الثقافية لإكتشاف المواهب من قريتي بنجا والقبيصات .

استقبل قصر ثقافة المنشأة النائبة رقيه الهلالي عضو مجلس النواب للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التي يقدمها القصر لخدمة المجتمع، منها ورش الرسم ومكتبة الطفل وأشادت بدور الثقافة في توعية الشباب وتفريغ طاقتهم واحتواء الموهوبين في المجالات المختلفة ورعاية ابنائهم وتفريغ طاقتهم وصقل مواهبهم كما أكدت دعمها للدور التنويري والثقافي وإهتمامها بهذه المواهب الفني.