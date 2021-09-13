ضبط مندوب مبيعات استولى على أموال شركته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور (مندوب مبيعات بالشركة ، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) حيث قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة محل عمله المنوط به إستلام البضائع من مخـزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام باختلاس مبلغ مالى قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط .

و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.