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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انتشار صورته.. محافظ الدقهلية: توفير سيارة إسعاف لنقل مريض الكلى 3 أيام أسبوعيا

محافظ الدقهلية: وفرنا
محافظ الدقهلية: وفرنا سيارة إسعاف لنقل مريض الكلى

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه جرى توفير سيارة إسعاف لنقل مريض الكلى في الأيام المحددة له، موضحًا إنه مصاب بتآكل في العظام، لافتًا إلى أنه علم من هذه المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي: معقبا: تسهل على المواطنين والمسئولين الحصول على المعلومات".

 

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني اليوم الأثنين أنهم تحققوا أولًا من المعلومة واُكتشف صحتها، وتواصلوا مع وزارة الصحة والسكان، وتم الاتفاق على توفير سيارة إسعاف 3 مرات أسبوعيا".


وتابع: "الإسعاف طلبت بحثا اجتماعيا حتى لا يدفع المواطن رسومها وكلفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي للحاج علي، وسيكون التوصيل مجانيا لمستشفى المطرية التي تحتوي على أكثر من 45 جهاز غسيل كلوي يخدم الأهالي، وليس غريبا على الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن تهتم بالمواطن المصري في كل المجالات".


وأردف" برنامج تكافل وكرامة ينفق 70 مليون جنيه في الشهر على المستفيدين منه، لافتًا إلى أنه تابع حالة المريض على مستويين، الأول هو الحالة المرضية من خلال وكيل وزارة الصحة ، والثاني هو توفير المجتمع المدني سيارات لنقل مرضى الغسيل الكلوي.


وأكمل"منذ فترة ليست طويلة عُرض عليّ توسيع نطاق عمل الجمعيات الأهلية، فنحن لدينا 168 مريض في المطرية يقومون بالغسيل الكلوي، وبالطبع لن نستطيع ان نجعل سيارات الإسعاف تنقلهم كلهم، فبدأنا التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير سيارات نقل مرضى الغسيل الكلوي".

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