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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فعالة لإنقاص الوزن.. كريم صبري يكشف تفاصيل عملية تكميم المعدة

كريم صبري
كريم صبري

عرض برنامج "البيه والهانم" على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية  تكميم المعدة لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، وقدم تفاصيل إجراء عملية  تكميم المعدة لأحد المرضى.
 

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا: "نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية  تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

 

وأضاف: "تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".


وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

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وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

 

وتابع "كريم صبري"، أن هناك إمكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

 

وأضاف "كريم صبري" أن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.

تكميم المعدة كريم صبري تحويل المسار جراحات السمنة اخبار التوك شو

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