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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: تكميم المعدة الحل الأمثل لعلاج السمنة المفرطة لصغار السن

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن علاج السمنة المفرطة يكون بإجراء عملية تكميم المعدة لصغار السن، مشيرًا إلى ان العملية تخفض الوزن بصورة صحية تمامًا، ولكن في حاجة لتعديل أسلوب الحياة بشكل عام. 

وتابع "كريم صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج " البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة للعمل على تقليل السعرات الحرارية بعد إجراء العملية، خاصة المشروبات الغازية، مضيفا: "ممكن تزيد في الوزن مش عشان الأكل، ولكن بسبب استخدام السكريات بنسبة كبيرة جدًا".

ولفت استشاري جراحات السمنة، إلى أن عملية تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة جدًا تصل لـ 5 مللي، مشيرًا إلى أن الاقامة في المستشفى بعد إجراء العملية لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن ممارسة النشاط الطبيعي بعد العملية بيوم أو يومين.

صعوبة التنفس أحد أعراض السمنة المفرطة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عمليات إصلاح الجراحات الفاشلة لعلاج السمنة في حاجة للجلوس مدة أكبر في المستشفى، للإطمئنان على الحالة الصحية للمريض، معقبًا: "مريض السمنة يجلس يوم إضافي، والعملية  في الاعادة قد تستغرق وقت أكثر من نصف ساعة".

وتابع "كريم صبري" ان السمنة المفرطة قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل صعوبة التنفس، وخفض الوزن يزيل هذه المشكلة ، ويؤدي إلى ممارسة الحياة بشكل أفضل.

وأشار استشاري جراحات السمنة، إلى أن تكميم المعدة من العمليات التي تجرى في كل الاعمار، وتجرى من خلال دباسات ذكية تقوم بترجمة سمك المعدة،  القيام بالإجراء المناسب، مشيرة إلى ان التكميم من العمليات الآمنة والفعالة في إنقاص الوزن، خاصة إذا أجريت في مكان متخصص لإجراء العملية.

 تكميم المعدة تخفض هرمون الجوع بنسبة 80%

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن المتابعة لحالة المريض يجب ان تكون دقيقة للحصول على نتيجة جيدة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة آمنة وفعالة وتجرى في وقت قصير للغاية.

وأضاف "كريم صبري"، أن عملية التكميم من أبسط جراحات السمنة التي تجرى في العمر الصغيرة، وتشهد استئصال جزء من العدة ، مما يؤدي إلى الشبع سريعًا، وعدم تناول قدر كبير من الطعام، وتؤدي إلى التخلص من هرمون الجوع بنسبة 80% ، ولهذا يتم انقاص الوزن بصورة صحية سليمة.

ولفت استشاري جراحات السمنة، إلى ان تكميم المعدة لا تؤثر على الامتصاص ، وهي  مناسبة لعلاج السكر بالنسبة للمصابين بالسكر  خلال مدة لا تتعدى الـ5 سنوات، كما أنها تعالج تكيس المبايض، وتحل مشكلة تقطع النفس أثناء النوم .

استشاري كريم صبري تكميم المعدة السمنة المفرطة البيه والهانم صدى البلد

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