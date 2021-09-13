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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنصب تذكاري.. أهالي كفرالزيات يحيون الذكرى الأولى لرحيل صيدلي شاب بكورونا

إحياء اول ذكرى لرحيل
إحياء اول ذكرى لرحيل الطبيب الصيدلي مات متأثرا بكورونا بقرية

شهدت قرية أبوالغر التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية قيام أهالي القرية  بإحياء الذكرى الأولى لرحيل الطبيب الصيدلي الشاب الدكتور محمد عاشور، والذي  توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا  العام الماضي.

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وجاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالي وشباب القرية وأفراد أسرته وهناء الشامي رئيس الوحدة المحلية بقروي أبوالغر وممثلي الأوقاف وتم خلال الاحتفالية تدشين مايشبه النصب التذكاري  على منطقة المثلث بمدخل القرية  بعد تجميلها وزراعتها بالاشجار وتعليق لافتة من الرخام تحمل اسمه تخليدا لذكراه .

كما توفي متأثرا بإصابته بالمرض وكان يتمتع بسمعة طيبة بين الأهالي بالقرية والقرى المجاورة واشتهر بمساعدته للفقراء وتبرعه بصرف الأدوية بالمجان من صيدليته بالقرية للمحتاجين والغير قادرين .

وأشارت رئيس الوحدة المحلية بالقرية إلى أنه تم تكريم الطبيب  الشهيد من قبل محافظة الغربية ومجلس مدينة كفرالزيات بإطلاق اسمه على المدرسة الثانوية المشتركة بالقرية وتغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد الدكتور محمد عاشور الثانوية تخليدا لذكراه.

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الغربية قرية أبوالغر كفرالزيات طبيب متأثرا بإصابته محافظة الغربية اخبار الغربية اخبار المحافظات

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