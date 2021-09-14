الصين وباكستان بدلا من أمريكا في أفغانستان.. تحرك كبير من البلدين لملء فراغ انسحاب واشنطن.. محللون: بكين وإسلام آباد تضعان عينهما على ثروات كابول

-الغرب جمد أصول أجنبية لأفغانستان بــ 10 مليارات دولار

-مسئولة أممية: منع المعونات عن كابول يعني تراجعاً اقتصادياً حاداً ووضع الملايين في براثن الفقر والجوع

-أفغانستان قد تكون نقطة محورية في مشروع الحزام والطريق العملاق

في الوقت الذي يجتمع فيه المانحون الدوليون في جنيف اليوم الاثنين لمناقشة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان في ظل حكم طالبان ، تواصل الجارتان الصين وباكستان بالفعل تقديم مساعدات لأفغانستان سابقتين الغرب المتلكأ، معليان مبدأ المصلحة المشتركة على أي اعتبارآخر، وفق ما رأت صحف دولية.

ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى مترددة في تزويد طالبان بالأموال إلى أن تقدم الحركة المتشددة تأكيدات بأنها ستدعم حقوق الإنسان ، ولا سيما حقوق المرأة.

كما تم تجميد الأصول الأجنبية للبلاد التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار والمحتفظ بها في الخارج.

وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ، أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع: "الغرض المفهوم هو حرمان إدارة طالبان الفعلية من هذه الأموال".

أضافت "ومع ذلك ، فإن التأثير الحتمي سيكون تراجعاً اقتصادياً حاداً يمكن أن يلقي بملايين آخرين في براثن الفقر والجوع ، وقد يولد موجة هائلة من اللاجئين من أفغانستان ، وفي الواقع يعيد أفغانستان إلى الوراء لأجيال.".

تقارب بكين وإسلام آباد مع طالبان

قد يكون التأثير الآخر المحتمل هو تقريب أفغانستان من جيرانها وحليفتيها المقربين باكستان والصين ، اللتين أرسلت بالفعل طائرات محملة بالإمدادات إلى أفغانستان، كما أشاروا إلى أنهم منفتحون على زيادة المشاركة.

أعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها سترسل ما قيمته 31 مليون دولار من الإمدادات الغذائية والصحية إلى أفغانستان ، ضمن تعهدات المساعدات الخارجية الأولى منذ تولي طالبان السلطة الشهر الماضي.

أرسلت باكستان الأسبوع الماضي إمدادات مثل زيت الطهي والأدوية إلى السلطات في كابول ، بينما دعا وزير خارجية البلاد المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة دون شروط وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية.

وترتبط باكستان بعلاقات عميقة مع طالبان وقد اتُهمت بدعم الجماعة أثناء قتالها ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول لمدة 20 عامًا ، وهي الاتهامات التي نفتها إسلام أباد.

والصين ، بتحالف قوي مع باكستان ، تنخرط أيضًا مع طالبان، وفي هذا قال بعض المحللين إن الثروة المعدنية للبلاد سبب ذلك، بما في ذلك احتياطيات كبيرة من الليثيوم ، وهو مكون رئيسي للسيارات الكهربائية، وفي هذا الأمر تهتم الصين.

كما أعربت الصين عن قلقها بشأن التشدد الذي يمكن أن يمتد من أفغانستان إليها عبر الحدود، والتي تريد أن تساعد إدارة طالبان في احتوائ بإبعاد القاعدة وداعش وغيرهما.

إلى جانب المساعدات الإنسانية ، يقول بعض الخبراء والمسؤولين في المنطقة إن مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة (BRI) يمكن أن توفر لأفغانستان مزايا اقتصادية طويلة الأجل، خاصة وإنه رغم مكوث أمريكا الطويل في أفغانستان وانفاقها المليارات لم تقم بعمل مشروعات تجارية تساهم في إزدها البلد.

وتبقى أحد الاحتمالات هو انضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) ، وأنها تكون جزء مركزي من مبادرة الحزام والطريق ، والذي تعهدت بكين بموجبها بأكثر من 60 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في باكستان ، معظمها في شكل قروض.

وقال رستم شاه مهمند ، سفير باكستان السابق في أفغانستان: "ترحب طالبان بالانضمام إلى الممر ، وستكون الصين سعيدة للغاية".

مبادرة الحزام والطريق

لم تعلق الصين على مبادرة الحزام والطريق ، لكن وزير الخارجية وانج يي قال إن بكين مستعدة لمناقشة استئناف قطارات الشحن بين الصين وأفغانستان بشكل فعال وتسهيل تفاعل أفغانستان مع العالم الخارجي ، وخاصة وصولها إلى الإمدادات الإنسانية.

قال قادة طالبان في الأسابيع الأخيرة إنهم يريدون علاقات جيدة مع الصين.

وذكر مصدر كبير في طالبان إن مناقشات جرت مع الصين في الدوحة بشأن فرص الاستثمار المحتملة، وقال المصدر إن الصين مهتمة بالتعدين على وجه الخصوص لكن أي نشاط في هذا القطاع سيكون مفتوحا للمناقصات.

وقال إن "طالبان ترحب بالاستثمارات الأجنبية التي ستفيد البلاد".

وكشف مصدران في أفغانستان وباكستان مطلعان على الأمر إن الصين شجعت بشكل مبكر أفغانستان على الانضمام إلى الممر منذ سنوات ، لكنها قوبلت برد رافض من الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.

وتبدو حركة طالبان ، التي تحتاج إلى تحفيز اقتصادي واعتراف دولي ، أكثر حرصًا.

قال مشاهد حسين سيد ، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني والرئيس السابق للمعهد الصيني الباكستاني ، إن "أفضل طريقة للمضي قدمًا والخيار البديل المتاح على الفور للتنمية الاقتصادية في أفغانستان هو الممر الاقتصادي الباكستاني ، الذي يضم باكستان والصين".

أصاف "ستتقبل الادارة الجديدة في كابول هذا ايضا وهم حريصون عليه ".

بالنسبة للصين ، التي لديها بالفعل مصالح تعدين في أفغانستان تكافح من أجل الانطلاق بشكل كبير ، فإن أي استثمار إضافي سيكون مصحوبًا بالمخاطر ، نظرًا للوضع الأمني ​​غير المستقر في البلاد.

وقال وانج هوياو ، رئيس مركز الصين والعولمة ، التي تعد مؤسسة فكرية وبحثية: "إن أمن واستقرار أفغانستان لهما أهمية بالنسبة للصين، إضافة أيضًا إلى الروابط مع آسيا الوسطى والاتصال عبر مشروعات الحزام والطريق ، وكل ذلك مرتبط بالاستقرار والازدهار الإقليميين ... لذا، هناك مصلحة للصين لايمكن تغافلها"