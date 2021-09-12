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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

آبي خدع الإثيوبيين
آبي خدع الإثيوبيين

ظهرت تقارير تقول بتفشي حوادث التعذيب والقتل والاغتصاب الجماعي خلال الحرب الأهلية المستمرة في شمال إثيوبيا، في وقت تزداد فيه المخاوف من أن يشمل الصراع كل إثيوبيا، ما يقول بأن الاستمرار في هذه الحرب يعني انهيار وشيك للدولة الإفريقية، وفق ما ذكر موقع وورلد كرانيش.

 

يقول وورلد كرانيش إن الأخبار التي تصل المجتمع الدولي من الحرب الأهلية في إثيوبيا مروعة.

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الاغتصاب الجماعي

 بحسب منظمة العفو الدولية  فإثيوبيا تعيش مآساة، حيث قالت العديد من النساء في منطقة تيجراي ، حيث يستمر القتال، إنهن تعرضن للسجن لأسابيع وتعرضن للاغتصاب الجماعي عدة مرات ، وأحيانًا بحضور أفراد أسرهن لإذلالهن وأهاليهن، ذاكرات إن بعض الجناة من جنود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والقوات الإريترية والمليشيات الأخرى، اعتدوا عليهن بالمسامير والحجارة.

الإثيوبيين يعانون من شح مياه شرب وطعام

وذكر تقرير وورلد كرانيش، إن هذه الاتهامات موجهة بشكل واضح إلى الجنود الإثيوبيين والإريتريين الذين يقاتلون جبهة تحرير تيجراي الشعبية من أجل السلطة في الولاية الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا.
في البداية ، رفضت الحكومة الإثيوبية الاتهامات ووصفتها بأنها "دعاية كاذبة" ، لكن الآن تعترف وزارة شؤون المرأة بأنه "لا شك" في حدوث عمليات اغتصاب.

 

حرب أهلية في كل إثيوبيا

انتشر الصراع عبر البلاد كالنار في الهشيم، فلم تنجح الحكومة المركزية في إثيوبيا في إزاحة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من السلطة، بل وتم طرد القوات الحكومية التابعة لآبي أحمد من أهم المدن في تيجراي.

ضرورة التدخل الدولي وعقاب آبي أحمد

بايدن


وأكدت التقارير الدولية بما فيها تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية، ضرورة تدخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد آبي أحمد، بوقفه عند حده، وفرض عقوبات عليه وعلى نظامه، لأنه حتى الآن قتل الآلاف وطرد ما يقرب من مليوني مواطن من ديارهم.

 

عزل آبي أحمد

كما إن إحدى النتائج  الفظيعة، هي أن البلاد أصبحت على حافة مجاعة، مع استمرار آبي أحمد في منع المعونات الدولية من المرور إلى تيجراي، وهو الأمر الذي يقوي هدف جبهة تحرير تيجراي، بحسب موقع وورلد كرانيش، ويؤكد هدف التيجراي لــعزل رئيس الوزراء آبي أحمد من السلطة، وذلك لأن استمراره ضمانة كبيرة لإنهيار إثيوبيا، على غرار ما حدث سابقًا في يوغسلافيا السابقة وحروب البلقان المرعبة، التي تدخلت فيها الولايات المتحدة وأوروبا بتفيذ ضربات عسكرية مركزة ضد القوات الصربية والموالية لها لتنفيذها مذابح ضد شعب البلقان.

صورة لما كانت عليه الأوضاع في البلقان منذ أكثر من 20 عامًا


 

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