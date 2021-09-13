منذ السبعينيات..عمرو أديب: مصر تعلب دورا أساسيا لحل المشكلة الفلسطينية

قال الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لها دور أساسي ، وشريك في حل المشكلة الفلسطينة، منذ السبعينيات ، وشريك واضح فيما يحدث عبر الحدود الشرقية.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية" عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن القضية الفلسطينة كانت محط حوار الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

مصر تسعى لحل كافة المشاكل بين الأطراف الفلسطينية

وتابع عمر أديب، أن مصر تسعى لحل كافة المشاكل بين الأطراف الفلسطينية، مؤكدا أنها تقوم بذلك عبر كل أجهزتها لعمل التوافق المنشود بين كافة الأطراف الفلسطينية.

وأشار أديب، إلى أن مصرلعبت دورا كبيرا في وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن مصر نالت إشادات واسعة عن ذلك.