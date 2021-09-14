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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القطاع السياحي شهد إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ونائب المصريين بالخارج، أنه لا يستطيع أحد انكار حجم الإنجازات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ونوه النائب عمرو هندي أن التطوير والعمل الجاد من أجل إحراز تقدم ملحوظ في القطاع السياحي كان نتيجة خطط مدروسة وأليات مطروحة للتطوير تتمثل في إقامة مشاريع عملاقة كان لها الدور الكبير في الترويج للسياحة  والاثار في الدولة المصرية.

وتابع:" وهو الأمر الذي عادت نتائجه الإيجابية والملموسة على الاقتصاد المصري، متطرقا في حديثه إلى أن صناعة السياحة تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصريين بالخارج لجنة السياحة والطيران الطيران المدني الإقتصاد المصرى الترويج للسياحة

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