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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل يسمح للمعلم استخدام الهاتف المحمول بعد انتهاء الحصة.. تعليم النواب تجيب

المعلمين بالمدارس
المعلمين بالمدارس

أشادت منى عبد العاطى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بجهود وزارة التربية والتعليم بشأن حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

 

وقالت “عبد العاطي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، انه قرار جيد جدا وطالبوا بتفعيله كثيرا خلال الفترة الماضية لكون الضرب يؤثر علي الحالة النفسية للطالب ويجعله لا يرغب في استكمال مشواره التعليمي.

 

حظر استخدام الموبايل في المدارس

وفي سياق متصل أكدت النائبة أن قرار حظر استخدام الموبايل في المدارس يجب أن يتم تطبيقه بشكل مناسب بمعنى ان يتم  حظر استخدام الموبايل للمعلم داخل الحصص نهائيا والسماح له باستخدامه فى داخل المدرسة فى الاوقات الاخرى بعد انتهاء الحصص ومنع استخدام الطلاب الهاتف المحمول داخل الحصص نهائيا والسماح لطلاب الصفوف الاعدادي والثانوي استخدامه بعد انتهاء وقت الحصص.

 

واشارت النائبة ان منع دخول الهاتف المحمول نهائيا يجعل الطالب غير قادر على التواصل مع أسرته لاطمئنانهم عليه او السائق الخاص برجعهم للمنزل مرة اخرى وذلك يجب ان يتم مراعاة هذه الجوانب وأخذها في عين الاعتبار حال تطبيق القرار.
 

قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات: إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

 

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة وتوقيع اقصى عقوبة على المخالفين.

 

والتعليم الاخصائي الاجتماعي الحالة النفسية العقاب البدني حظر استخدام الموبايل

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