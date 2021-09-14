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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هاتف Redmi 10 قبل إطلاقه في السوق الأوروبي

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هاتف Redmi 10 قبل إطلاق في السوق الأوروبي

كشفت تسريبات سعر هاتف Redmi 10 الذي ستطلقه شركة شاومي الصينية تحت علامته الفرعية ريدمي في الاسواق الأوروبية بعد إطلاقه الشهر الماضي لأول مرة في ماليزيا.   


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي القادم Redmi 10 سيصدر بسعر رخيص للغاية مع عدد من المواصفات الكبيرة، حيث سيتم إطلاق في السوق الأوروبية خلال أيام قليلة. 
وسيبلغ سعر هاتف شاومي Redmi 10 حوالي سعر 199 يورو لنسخة 128 جيجا بايت أى ما يعادل حوالي 3700 جنيه مصرى.

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ويأتي هاتف شاومي Redmi 10 بشاشة بتقنية  HRR، من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث متكيف يبلغ 90 هرتزا في الثانية، والذي يتم تبديله  إلى 60 هرتز عند تشغيل مقطع فيديو في المعرض الافتراضي للهاتف.

Xiaomi Redmi 10 Smartphone
هاتف شاومي Redmi 10


ويحتوى هاتف Redmi 10، على بطارية سعة  5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB- C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، إلى جانب تقنية الشحن السلكي العكسي بقوة 9 واط، يمكن للتقنية شحن البطارية بالكامل في غضون ساعتين و13 دقيقة. 


ويعمل هاتف شاومي Redmi 10، بمعالج مميز من نوع Helio G88، والذي يأتي من إنتاج شركة ميديا تك بدقة تصنيع 12 نانومتر وذاكرة عشوائية مع مساحة داخلية بسعات : 4 + 64 جيجابايت، و 4 + 128 جيجابايت، و 6 + 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


ويتميز هاتف شاومي Redmi 10، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجتبكسل.



 

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