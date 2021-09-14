مريم الخشت تشوق جمهورها لدورها في مسلسل "وعد إبليس"

شاركت الفنانة، مريم الخشت، جمهورها، صورة من كواليس المسلسل الجديد "وعد إبليس"، ونشرتها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق مريم الخشت، على صورتها: (طيب "عائشة" بتسلم عليكم وبتقولكم استنوها في مسلسل #وعد_إبليس).

يذكر أن مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات وبطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، وكان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الحالى، حيث يجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

وشاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.