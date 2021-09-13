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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم في الحرم اليوناني مع عمرو يوسف بسبب وعد إبليس.."خاص

نيللي كريم
نيللي كريم

أكدت النجمة نيللي كريم، أنها تصور اليوم مشاهدها في مسلسل "وعد إبليس" مع الفنان عمرو يوسف وذلك في الحرم اليوناني بالتحرير.

 

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد: "أظهر ضيفة شرف في المسلسل، حيث أقوم بتصوير يومين فقط من العمل".

 

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، فيديو جديد للفنانة نيللي كريم وزوجها رجل الأعمال هشام عاشور.

 

وظهرت فيه نيللي كريم برفقة زوجها وهي تقوم بالرقص برفقه زوجها بعد عودتها من شهر العسل.

 

واحتفلت نيللي كريم بزفافها، على رجل الأعمال هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

 

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

 

 

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

 

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.

عمرو يوسف ينفي تعرضه للإصابه:

نفى الفنان عمرو يوسف، تعرضه للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة ضمن مسلسله "وعد الشيطان".

 

ويواصل عمرو يوسف، تصوير أحداث العمل الدرامي حيث انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده.

 

وتدور أحداث مسلسل وعد الشيطان" خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض ويجسد عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

 

وكان شارك الفنان عمرو يوسف، متابعيه وجمهوره مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عمرو يوسف في الفيديو وهو يستعد للغطس في أعمق حوض سباحة للغطس في العالم الموجود في دبي والذي يعادل حجم 6 مسابح أولمبية بعمق يصل الي 60 مترا.

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جريئة.. نيللي كريم تحذف إحدى صورها بعد سيل من الانتقادات

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وعلق عمرو قائلاً "تجربة مذهلة ستنشر قريبا فيديوهات من الغطس 😎 شكرا لكjarrodjablonski على تحقيقها وللمدرب المذهلdorotaczerny نتطلع إلى الغوص القادم قريبا deepdivedubai #deepdive #anotherworld @ visit.dubai #amryoussef #amr_youssef شكر خاص لصديق عزيز وشخص متواضع".

نيللي كريم النجمة نيللي كريم وعد إبليس عمرو يوسف الحرم اليوناني ضيفة شرف

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