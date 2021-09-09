عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف الأكتاف.. نيللي كريم تظهر بفستان أسود جذاب

نيللي كريم
نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وظهرت نيللي كريم بفستان كاب مكشوف الأكتاف، باللون الأسود الخلاب، مع بعض الاكسسوارات الأنيقة فضية اللون.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت نيللي كريم شعرها منسدلًا علي كتفها، مع ميك اب كثيف يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

 

جدير بالذكر انه احتفلت نيللي كريم بزفافها، على رجل الأعمال هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

 

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.


وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

 

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.

 

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم رجل الاعمال هشام عاشور هشام عاشور اخبار نيللى كريم

ترشيحاتنا

"سقطت في الثانوية العامة ومذاكرتي على المزيكا السبب".. إسعاد يونس توضح سبب دخولها في مجال الفن

السعودية تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية

دعاء تيسير الزواج للبنات .. داومي عليه يرزقك الله بالزوج الصالح

أسامة فيصل: خرجت من الزمالك للإعارة لأعود رقم 1

لاستقرار فريق الكرة.. بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

شاهد.. احتفال الحضري مع ابنته عقب توليه مدرب حراس مرمى منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

بعد قرار إقالته.. حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ