جريئة.. نيللي كريم تحذف إحدى صورها بعد سيل من الانتقادات

تعرضت الفنانة نيللي كريم لسيل من الانتقادات في التعليقات التي انهالت عليها بسبب صورة جريئة نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

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وحذفت الفنانة نيللي كريم، الصورة بعد دقائق من نشرها لها، حيث أبدي عدد كبير من جمهورها دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها علي هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرًا على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور وشقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور في حفل كبير في مدينة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا وغيرهم.



وكانت قد شاركت الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر والذي شاركت في بطولته بجانب لقاء الخميسي ومحمد فراج وتارا عماد وسينتيا خليفة وعدد من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.