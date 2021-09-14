البحوث الفلكية تجيب على أسئلة حول الانفجارات الشمسية في ندوة أونلاين ..اليوم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية، ندوة علمية للتحدث عن بعض الظواهر الشمسية (البقع الشمسية – الانفجارات الشمسية – العواصف الكهرومغناطيسية).



وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، ان الندوة سوف تكون اونلاين عبر منصة زووم، وتكون الندوة فى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر الساعة الواحدة ظهرا على منصة الزووم :

Topic: العواصف الشمسية

Time: Sep 14, 2021 01:00 PM Cairo

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https://us06web.zoom.us/j/85179549960?pwd=T0U4Y1oxYm0zNlIvTkFac0o0aGx4Zz09

Meeting ID: 851 7954 9960

Passcode: 093924

جدير بالذكر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خبرا بتحذير من العلماء من وقوع عواصف الشمسية ضخمة تضرب الأرض.

أنه قد حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن الخطر الأكبر على أمن الإنترنت العالمي يأتي من الفضاء، حيث أن النشاط الشمسي الكبير لديه القدرة على إنهاء العالم والإنترنت.

وتتمتع العواصف الشمسية بالقدرة على تعطيل الخدمات الحيوية وتكبد خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار يوميًا في الولايات المتحدة وحدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وفقًا لـ "سانجيثا عبده جيوتي" أستاذة علوم الكمبيوتر ومؤلفة الدراسة ، فإن بضع دقائق من انقطاع الإنترنت العالمي ستكون كارثية، وفي أسوأ السيناريوهات ، قد يستمر الانقطاع لأيام أو حتى شهور.