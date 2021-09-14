الضربات تتوالى على الأهلي السعودي بإصابة جديدة

تأكد غياب محمد مجرشي مهاجم أهلي جدة السعودي، عن فريقه، خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأنضم المجرشي لزميله عمر السومة الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأولى بالدوري السعودي هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن المجرشي تعرَّض لتمزق في العضلة الضامة، أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة التعاون، وهو ما تسبَّب في غيابه عن اللقاء ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى (1-1).

وتابعت الصحيفة السعودية، أن مجرشي “30 عامًا” سيخضع لفحوصات طبية بأشعة الرنين المغناطيسي في أحد المركز الطبية المتخصِّصة في مدينة جدة لتحديد درجة التمزق ومدة الغياب المتوقعة عن التدريبات ومباريات الفريق المقبلة.

وأشارت إلى أن التشخيص المبدئي، الذي خضع له اللاعب، أكد صعوبة لعبه لقاء الفريق المقبل أمام الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وتعرَّض مجرشي للإصابة أثناء عمليات الإحماء في لقاء الفريق الأخير أمام التعاون، وكان من المقرَّر أن يشارك أساسيًّا في التشكيلة، لكن ظروف الإصابة أجبرت البلجيكي هاسي، مدرب الفريق، على استبعاده عن التشكيلة.

ولم يحقق أهلي جدة أي فوز حتى الآن، وأنهى الفريق كل مبارياته بالتعادل.