محافظ بورسعيد يسلم 13 عقد تمليك أراضى للمزارعين بسهل الطينة

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بتسليم عدد ١٣ عقد تمليك أراضى موثق للمزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، وذلك تلبية لرغبات المزارعين ، وتقديم التيسيرات من المحافظة التى تساهم فى توفير سبل الراحة للمزارع .

ووجه " محافظ بورسعيد "، خلال مؤتمر بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، الشكر لوزير الزراعة على جهوده المتواصلة لدعم القطاع الزراعى ببورسعيد ، مؤكدا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التى توفر لهم سبل الراحة ، مشيرآ أن القطاع الزراعى يشهد تنمية غير مسبوقة ببورسعيد حاليا ، منوها إلى أن هناك زيادة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية عن السنوات الماضية خاصة فى محاصيل الأرز والبنجر، وسيتم توزيع حوالى 4000 طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعآ لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة ، مؤكدا أن شرق بورسعيد يشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعد الأكبر من نوعها فى مصر بتكلفة ٢٠ مليار جنيه بشرق بورسعيد .

وأعلن " محافظ بورسعيد "، أنه سيتم التعاون مع شركة متخصصة و مسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها ، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات ، بالإضافة إلى إنشاء مضرب أرز بجنوب بورسعيد بطاقة ١٠٠ ألف طن اليوم ، فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كافى من المحاصيل الغذائية الأساسية .

وأوضح " المحافظ "، أن شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمتكاملة والمؤهلة والتى تشمل الأنفاق والموانىء والمنطقة الصناعية و اللوجيستية ومنطقة زراعية تنموية ، بالإضافة الى مدينة سلام مصر التى تعد من الجيل الرابع وتحتوى على جامعة أهلية وتكنولوجية و وحدات سكنية على أعلى مستوى

وأكد " اللواء عادل الغضبان " أن المحافظة تقدم كافة الدعم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الزراعى ببورسعيد ، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية التى تدعم المحافظة فى خطتها لتنمية شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ومسئولي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ، ومدير مديرية الزراعة ، ومزارعى سهل الطينة .

IMG-20210914-WA0017

IMG-20210914-WA0018

IMG-20210914-WA0015

IMG-20210914-WA0016

IMG-20210914-WA0013

IMG-20210914-WA0014

IMG-20210914-WA0011

IMG-20210914-WA0012

IMG-20210914-WA0006

IMG-20210914-WA0009

IMG-20210914-WA0007

IMG-20210914-WA0004

IMG-20210914-WA0008